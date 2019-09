Bestuurder overleeft klap tegen geparkeerde oplegger niet

Zelzate -

Een man is zondagmiddag rond 13.15 uur om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de R4 -West tussen het afrittencomplex ‘Callemansputte’ en het kruispunt met de Assendesteenweg in Zelzate. De man kwam uit de richting Gent en ging volgens getuigen op de afzak richting Zelzate aan een hoge snelheid met zijn bedrijfswagen van de weg en reed in op een geparkeerde vrachtwagen.