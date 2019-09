Onze Anderlecht-watcher Jürgen Geril stelt keuzes van Kompany in vraag: “Trust The Process wordt een flauw excuus”

Hoe lang gaan we dit nog aanzien? Anderlecht wint thuis zelfs niet meer van Waasland-Beveren. Geen goals, geen tempo, geen bezieling... En dat tegen een staartploeg. Dan kun je nog zo hard als je wil ‘Trust The ­Process’ roepen, dan wordt dat een holle leuze. Met 6 op 27 en amper 6 gemaakte goals vertoeft paars-wit simpelweg in de degradatiezone.