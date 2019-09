Club Brugge neemt Vossen en Cools mee naar Madrid, Diagne droomt al luidop van scoren tegen Real

Vanochtend stijgen Philippe Clement en 23 spelers vanuit Oostende op richting Madrid. Opvallend: ook Vossen, tegenwoordig vaste klant in de tribune, reist mee. Ook Kossounou, Vlietinck en Cools stappen het vliegtuig op. Balanta (hamstring) en Mitrovic (voet) zijn niet fit en blijven in België. De Ketelaere, Shinton en Van Der Brempt spelen mee met de U19 in de Youth League.

Tegen Anderlecht zat hij nog op de tribune, in Mechelen maakte hij zijn eerste twee doelpunten voor Club. Logisch dus dat Mbaye Diagne met een brede glimlach in de mixed zone stond, want eindelijk kon hij zich eens tonen. “Mijn doelpunten? Leuk, maar ik ben vooral blij voor de ploeg”, aldus de Senegalees. “We zijn in vorm en iedereen werkt hard voor elkaar.”

Wie weet is Diagne ook dinsdag in Madrid de joker. “Scoren op Real is natuurlijk een droom”, gaf hij toe. “We gaan alleszins naar daar om een resultaat neer te zetten.”

De scheidsrechter van dienst dinsdag is de Bulgaar Georgi Kabakov. (jve)