Negentien doden bij brand in Chinese fabriek

Bij een brand in een fabriek in het oosten van China zijn zeker negentien mensen om het leven gekomen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten van Ninghai gemeld.

De brand deed zich zondag voor in de provincie Zhejiang, in een fabriek van het bedrijf Ruiqi Shiyongpin. Acht mensen konden worden gered. Drie van hen werden met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Industriële ongevallen zijn schering en inslag in China. In maart kwamen zo nog minstens 78 personen om het leven bij een explosie in een chemische fabriek in de provincie Jiangsu. Vier maanden later kostte een ontploffing in een gasfabriek in het centrum van het land het leven aan vijftien mensen.