Thibaut Courtois interviewen bij Real Madrid is niet eenvoudig, toch lukte het ons: “Club Brugge wordt zeker geen makkie”

Moet Club Brugge schrik hebben van dit Real Madrid? Neen, leerde een ontgoochelende derby Atlético-Real (0-0) ons. Eden Hazard is voorlopig een schim van zichzelf en ook aanvalsmakkers Bale en Benzema kwamen zaterdagavond nauwelijks in het stuk voor. Dit is niet het grote Real dat de voorbije zes jaar vier keer de Champions League won, maar stunten in Bernabéu is natuurlijk nog iets anders.