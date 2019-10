Er is een Vlaamse regering: hoe gaat het nu verder?

Na 21 uur onderhandelen is het gelukt: er is een Vlaams regeerakkoord. Dat wil nog niet zeggen dat er nu al officieel een Vlaamse regering is. Daarvoor moeten de Zweedse partijen eerst nog enkele stappen zetten. Wij zetten even op een rijtje hoe het nu verder gaat.

Even voor 7.30 uur op maandagochtend was het zo ver. Witte rook op het Martelaarsplein. De Zweedse partijen hebben hun regeerakkoord af na een marathononderhandeling van 21 uur.

De eerste stap is nu een persconferentie. Klop op de middag zullen formateur en dus de nieuwe minister-president Jan Jambon (N-VA) en de partijvoorzitters tekst en uitleg geven op een persconferentie. Ze zullen er de grote lijnen van hun 300 pagina’s tellend regeerakkoord in grote lijnen meegeven. De definitieve teksten zouden maandag nog niet beschikbaar zijn.

Daarna moeten de onderhandelaars weer aan de bak. Jambon en de partijvoorzitters trekken zich terug om de portefeuilles te verdelen. Welke partij krijgt Onderwijs? Welke Welzijn? De verdeling van het aantal ministerposten staat wel al vast: vijf voor N-VA, twee en de Vlaams Parlementsvoorzitter voor CD&V en twee voor Open VLD. Wie effectief minister mag worden, zullen ze nog niet beslissen. Daarvoor wachten ze de uitkomst van de congressen af.

De bedoeling is om die partijcongressen gelijktijdig op poten te zetten, normaal gezien dinsdagavond. “Die congressen zijn de hoogste organen van de partijen, zeg maar de parlementen”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent). “Maar meestal passeren regeerakkoorden zonder enig probleem. Op zo’n korte tijdspanne zijn het bijna alleen professionele politici die zich kunnen vrijmaken en die hebben er alle belang bij om ze goed te keuren.”

Daarna zou ook duidelijk moeten worden wie allemaal minister is in Jambon I. “De keuze van wie minister wordt, is het alleenrecht van de partijvoorzitters”, zegt Bouteca.

Tot slot volgt het officiële gedeelte. Jambon legt als minister-president de eed af bij de koning. Dat volgt wellicht op woensdagochtend. Daarna gaat de stoet naar het Vlaams Parlement. De andere ministers leggen er hun eed af en Jambon doet zijn regeerverklaring. Traditiegetrouw is dat de Septemberverklaring. Door de opgelopen vertraging zal Jambon het met een Oktoberverklaring moeten doen.

