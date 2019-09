Iedereen op de leasefiets

Tot pakweg drie jaar geleden was een fiets leasen via het werk nog uitzonderlijk. Vandaag kiezen veel werknemers ervoor. “Ik gebruik mijn nieuwe leasingfiets voor woon-werkverplaatsingen. Maar ook om mijn drie kinderen naar school en naar de crèche te brengen.”



Steeds meer bedrijven – en in het verlengde daarvan ook de klassieke leasingbedrijven – zijn op de trein van de leasingfiets gesprongen. Bij waterzuiveraar Aquafin bijvoorbeeld stapten na één jaar meer dan 270 werknemers in het fietsleaseplan, een kwart van alle medewerkers. Opvallend is de ruime keuze in hun aanbod: van een speed pedelec en een elektrische fiets tot een racefiets en – jawel – zelfs een gewone fiets.

Bakfiets

Het succes van de leasefiets gaat hand in hand met dat van de elektrische fiets. Bij Aquafin is zowat drie kwart elektrisch. Ook Steven Muyldermans, die er HR-businesspartner is, koos voor elektrisch én voor een bakfiets. “De elektrische ondersteuning is welgekomen, met drie pagadders in de bak. Naast een dochter van vier kregen we vorig jaar een tweeling. Het vervoer naar school en crèche, en vervolgens naar mijn werk, is met deze fiets gemakkelijker, gezonder en ook sneller”, vertelt Steven, die op zeven kilometer van zijn werk woont. “Zo’n bakfiets is vandaag ook veel afgelijnder en mobieler dan de eerste generatie bakfietsen”, zegt hij.

