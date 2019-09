Vlaams regeerakkoord: Jambon mikt op begrotingsevenwicht in 2021

De nieuwe Vlaamse regering wil in 2021 een begroting in evenwicht hebben. Dat heeft Belga vernomen in onderhandelingskringen.

Over het budgettaire evenwicht is lang en hard gediscussieerd. Zo was er een piste om pas tegen het einde van de legislatuur, in 2024, een budgettair evenwicht te hebben. Die piste was voor sommige partijen onaanvaardbaar. Finaal is nu beslist om sneller uit de rode cijfers te geraken en al in 2021 een evenwicht te halen.

Of er daarbij naast de Oosterweelverbinding nog andere investeringen buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden, is voorlopig onduidelijk.