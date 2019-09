En nu tijd voor de federale regeringsvorming: De Wever en Marcourt als vervangers van Vande Lanotte en Reynders?

Nu na 127 dagen alle regionale regeringen er zijn, kan ook de vorming van een nieuwe federale ploeg eindelijk in gang schieten. Eind deze week geven de informateurs Johan Van de Lanotte en Didier Reynders normaal gezien de fakkel door aan een N-VA’er en PS’er.

Meer dan vier maanden na de verkiezingen is een nieuwe federale regering nog altijd geen centimeter dichterbij gekomen. In Franstalig België was het wachten een centrumlinkse Waalse regering, in Vlaanderen moest de centrumrechtse ploeg op de been gebracht worden. De voorzitters van de twee grootste partijen aan de twee zijden van de taalgrens – Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) – spraken ook onderling af om op federaal niveau alles on hold te zetten zolang de regionale klus niet geklaard was.

Maar zie, de Vlaamse regering is zo goed als rond. Jambon I staat woensdag op het bordes. En dus kunnen Van de Lanotte en Reynders vrijdag hun opdracht teruggeven aan koning Filip. De twee proberen al vier maanden een paarsgele regering dichterbij te brengen, maar konden niet bijster veel vooruitgang boeken.

Het zijn N-VA en PS zelf die moeten uitmaken of ze het samen willen proberen. PS geeft nog altijd de voorkeur aan een paarsgroene regering – zoals die op Waals niveau – en N-VA ziet de PS als de veruiterlijking van hoe het niet moet en wil het confederalisme op tafel leggen.

N-VA-kopstuk Theo Francken sprak voor de buitenwereld wel verzoenende taal – in ruil voor een strenger migratiebeleid wil hij wel een socialer beleid en het confederalisme opbergen - maar op interne vergaderingen klinkt het tegenovergestelde. Francken werd over het confederalisme zelfs al publiekelijk teruggefloten door zijn partijgenoten. En hoewel PS-voorzitter Elio Di Rupo zich wel wat gematigder opstelt, laat Paul Magnette – die Di Rupo half oktober ook opvolgt als voorzitter – geen gelegenheid onbenut om zijn afkeer tegenover N-VA te uiten.

En toch moeten de twee het toch eerst samen proberen. Om die reden is de kans heel groot dat koning Filip vrijdag twee nieuwe spelers het formatieveld opstuurt. En dat zullen zeker een N-VA’er en een PS’er zijn. De namen van Bart De Wever en Jean-Claude Marcourt doen de ronde, een logische keuze, aangezien De Wever bij N-VA de touwtjes in handen heeft en niet in de Vlaamse regering is gestapt en de PS Marcourt als federale onderhandelaar naar voren schoof. De twee zullen moeten uitmaken of paarsgeel een mogelijkheid is of niet.