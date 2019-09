Zo geweldig is de Plezantste Vereniging van Vlaanderen: Chiro Rumbeke neemt haar prijs in ontvangst tijdens spetterend feest

De meisjeschiro uit Rumbeke sprong een gat in de lucht, want zij zijn door Het Nieuwsblad verkozen tot ‘Plezantste vereniging van Vlaanderen’. Meer dan 100.000 Vlamingen stemden massaal op de verenigingen die volgens hen het gezelligst, het meest enthousiast, het warmst, het onvergetelijkst, kortom het plezantst is. Uiteindelijk kwam de ‘Chirumbero’ uit Rumbeke als winnaar uit de bus. Onze krant gaf hen frietjes, een Axa Security Check, een dj-set op hun volgende event, en een cheque van 1.000 euro. En zij maakten er een spetterend feest van! Dat kan je zien in onze aftermovie.