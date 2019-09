Na putdrama: ouders Spaanse Julen (2) opnieuw in verwachting

De moeder van Julen, het 2-jarige jongetje dat in januari in een put in Malaga viel en aan de gevolgen daarvan overleed, is opnieuw zwanger. De ouders Jose en Vicky Roselló weten nog niet of het een dochtertje of zoontje gaat worden, en moeder Vicky is pas anderhalve maand zwanger, maar toch wilden de ouders het nieuws delen.

Toen de kleine Julen zeventig meter diep in een waterput viel in Totalán - met maar een diameter van 25 centimeter - leefde heel Spanje en Europa mee. Het jongetje was tussen twee stenen doorgeslipt op een terrein van de zwager van zijn vader, terwijl de volwassenen het vuur aanlegden om een paella te maken. Dertien dagen viel het verdict: het jongetje was overleden. Een drama voor de ouders, die eerder ook al een zoon verloren aan de gevolgen van een hartziekte.

In een van de zeldzame interviews die de ouders geven, vertellen de ouders aan de Spaanse nieuwszender ABC dat ze ‘de beste herinneringen van hun leven’ bewaren aan hun kinderen. ‘We vonden het vooral fijn als ze op straat speelden, met een bal – niet als ze binnen zaten met een mobiele telefoon of tablet. We gaven ze liever ballen, voetbalkleding en – schoenen.’ Moeder Vicky García heeft de gezichten van Julen en Oliver op haar arm laten tatoeëren, vader José heeft een tatoeage op zijn been laten zetten.

