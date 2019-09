Pornofilm op klaarlichte dag opgenomen in centrum van Brussel: “Mensen spreken er mij heel vaak over aan”

Brussel - In een pornofilm, die sinds deze maand op het internet te vinden is, is een scène te zien die op klaarlichte dag in de straten van Brussel opgenomen is. Dat heeft La capitale ontdekt. De krant kon de actrice die erin “schittert” ook spreken. “Ik wilde het aanvankelijk niet doen”, klinkt het.

Spoiler alert: de film draait rond een oudere vrouw die een relatie heeft met een veel jongere man. In de bewuste scène, die zich in het begin van de film afspeelt, hebben de twee elkaar goed vast terwijl ze aan het kanaal in Brussel tussen twee geparkeerde auto’s in tegen een muur leunen. Een tekening hoeven we daar wellicht niet bij te maken. Na dat voorspel gaat de actie verder in een penthouse, dat volgens het uitzicht ook ergens in de hoofdstad gelegen is.

De oudere vrouw wordt in de film gespeeld door een Belgische escorte met een carrière van twintig jaar waarin ze al met meer dan 20.000 klanten, waarvan 10 procent vrouwen, het bed deelde. Dat zegt ze zelf in een interview met La capitale. “Het is een film die we twee jaar geleden opgenomen hebben en die heel populair was”, zegt Aude, die liever anoniem wil blijven en zich dan maar zo laat noemen. “Ik word er nog vaak over aangesproken.”

Goede tijd meegemaakt

Toen de twee mannen achter de film - “Jacquie en Michel” - haar vroegen om te acteren in de prent, zei ze aanvankelijk neen omdat ze er niet genoeg aan zou verdienen. Uiteindelijk deed ze het toch, gecombineerd met haar werk als escorte. “Ik heb nog de goede tijd meegemaakt, waarin prostitutie een luxeberoep was. Nu is dat helemaal anders, onder andere door de concurrentie van meisjes die uit het buitenland komen en niet loyaal zijn. Ik word tegenwoordig zo vaak gecontroleerd en moet zoveel afstaan dat het niet eenvoudig is om rond te komen. Het is onbegrijpelijk dat de overheid niets voor ons doet.”

Ze roept ook op tot meer preventie. “Een vriendin van mij is onlangs overleden aan een SOA nadat ze groepsseks had gehad met tien mannen zonder condooms. Kom op, het is 2019.”

