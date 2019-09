IKEA vraagt alle klanten die de MATVRÅ slab (Blauw/Rood, 2 stuks) hebben gekocht met aandrang de slab niet meer te gebruiken en contact op te nemen met IKEA. “We werden onlangs op de hoogte gebracht dat de knoop kan loskomen als een kind eraan trekt”, aldus het bedrijf in een mededeling.

De MATVRÅ slab kan je terugbrengen naar om het even welke IKEA-winkel voor een volledige terugbetaling of een vergelijkbaar artikel. Er is geen bewijs van aankoop (kassaticket) vereist.