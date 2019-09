OPROEP. Fietst u door weer en wind naar het werk?

Het peloton is op het WK wielrennen in Yorkshire bijna verzopen door de hevige regenval. Maar ook in België gaan de hemelsluizen geregeld open en trotseren dagelijks duizenden mensen weer en wind om toch maar met de fiets te gaan werken. Bent u een van hen? Laat het ons weten!

In de regen naar het werk of naar de bakker fietsen is allesbehalve een pretje. Draagt u daarbij speciale regenkledij om het droog te houden? Is de fiets uitgerust met spatborden? Of kiest u toch maar voor een alles beschermende poncho? Laat ons weten welke regenkledij u draagt op de fiets !

