Scholenproject moet jongeren weerbaarder maken tegen roken

Het tabakspreventieproject “Bullshit Free Generation” wil jongeren kritischer en weerbaarder maken tegenover roken en vapen. Dat gebeurt door scholen te prikkelen met “challenges”. In het vorige schooljaar stapten 29 scholen met succes in het proefproject. Dat heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven maandag bekendgemaakt.

De challenges houden onder meer in dat informatie over roken en de schadelijke gevolgen ervan in de gewone lessen wordt geïntegreerd of dat er een rookbeleid wordt uitgestippeld dat vervolgens wordt opgenomen in het schoolreglement. Andere uitdaging bestaat erin foto’s van de antirookcampagne op school op de sociale media te posten of met een antirookactie in de lokale pers zien te geraken.

Uit de evaluatie van het proefproject blijkt dat 7 op de 10 leerlingen door het project negatiever staan tegenover roken dan voordien. Ook kunnen 7 op de 10 nu roken gemakkelijker afzweren en denken 6 op de 10 leerlingen kritischer na over waarom hij/zij al dan niet rookt. De helft van de leerlingen geeft aan meer te weten te zijn gekomen over roken dan voordien. En 1 op de 2 probeert sinds het project ook vaker vrienden of familie te overtuigen om te stoppen met roken.

“Het is ook gebleken dat de afstemming tussen de leerkrachten verbetert en dat de leerkrachten beter weten hoe ze het thema op een toffe manier in hun lessen kunnen verwerken”, zegt Eline De Decker, projectmedewerker bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het rookverbod wordt ook versterkt door verankering in het schoolreglement, signalisatie (bijvoorbeeld aan de schooltoegang) en meer leerkrachten die rokende leerlingen durven aan te spreken.

Dit schooljaar kunnen alle Vlaamse scholen voor het eerst deelnemen aan het project. En de interesse is er: op twee weken tijd schreven zich al meer dan 60 secundaire scholen in voor Bullshit Free Generation 2019-2020. Meer info op de website bullshitfree.be.