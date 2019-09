Jongetje (9) op fiets verwond door draad in bos, bordje bewijst kwaad opzet: “Stop de scouts”

In de bossen van het Luikse Fayembois is afgelopen weekend een jongen van negen jaar oud gewond geraakt nadat hij tegen een draad was gefietst. Wellicht is er sprake van kwaad opzet: tussen verschillende bomen bleek touw gesponnen.

Het incident vond zaterdag plaats in Fayembois, bosrijk gebied tussen Jupille en Beyne-Heusay nabij Luik. Een negenjarig jongetje was er door de bossen aan het fietsen toen hij plots tegen een draad aanbotste. Hij raakte gewond aan de hals.

“Tot tweemaal toe stonden we voor een touw dat op ongeveer een meter hoog tussen twee bomen was opgehangen”, zegt het gezin aan Sudinfo. “Er was ook telkens een papiertje met een boodschap: ‘Stop de scouts’. Beseffen de mensen die dit gedaan hebben niet dat dit levensgevaarlijk is?”

De scoutsgroepen uit de buurt hebben geen idee wie de draden in de bossen opgehangen heeft. Mogelijk zit een boze buurtbewoner of een jager achter de daad. Sommige stemmen zeggen dat de scouts de draden zelf heeft opgehangen als bosspel, maar zelf ontkennen ze dat.