Bijna 100 doden bij overstromingen in India

De afgelopen drie dagen hebben bijna 100 mensen het leven gelaten door overstromingen in het noorden van India. Dat hebben lokale autoriteiten maandag bekendgemaakt. De wateroverlast is veroorzaakt door laattijdige moessonregens.

Minstens 63 mensen kwamen om het leven in de staat Uttar Pradesh en 27 in het naburige Bihar. Oorzaak is ongewoon laattijdige neerslag door een moesson die normaal gezien dit seizoen al uit het gebied zou zijn.

India verwacht de komende dagen nog meer regen en zou zo zijn natste maand september in een eeuw kennen. Volgens de krant Times of India zou de moesson van dit jaar de grootste zijn sinds 1917.

Foto: EPA-EFE

Foto: AP