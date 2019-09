Manchester United liet “overbodige” Romelu Lukaku vertrekken maar zoekt nu dringend... een nieuwe spits

Het kan verkeren: deze zomer werd Romelu Lukaku bij Manchester United nog naar de uitgang geduwd maar coach Ole Gunnar Solskjaer moet nu al toegeven dat de club in januari op zoek gaat naar een nieuwe centrumspits.

Ole Gunnar Solskjaer had Romelu Lukaku niet meer nodig en de Rode Duivel werd deze zomer verkocht aan Inter Milaan, net als Alexis Sanchez die aan dezelfde Italiaanse club werd uitgeleend. Maar nu al moet de coach toegeven dat Manchester United deze winter op zoek moet naar een nieuwe centrumspits.

De voorbije weken kampten Marcus Rashford en Anthony Martial met blessures, waardoor United vanavond tegen Arsenal wellicht zal aantreden zonder diepe spits. Normaal zal de 17-jarige Mason Greenwood of Jesse Lingard tegen The Gunners de aanval moeten dragen.

“Als we Alexis en Romelu laten gaan, hoef je geen wetenschapper te zijn om te zien dat we als eerste versterking een spits gaan zoeken”, liet Solskjaer optekenen. “We zijn op zoek naar wat creativiteit en doelpunten. Maar het heeft geen zin om spelers te halen waarvan je niet 100% zeker bent, je hebt de juiste spelers nodig die hier voor een langere periode blijven. Dat is het langetermijndenken dat we moeten laten zien. Er waren aanvallers beschikbaar, maar zij waren niet wat we wilden. We konden niet krijgen wie we wilden.”

Vooral Juventus-spits Mario Mandzukic wordt in de geruchtenmolen naar voren geschoven als topkandidaat voor een transfer in januari. De 33-jarige Kroaat stond deze zomer al dicht bij een transfer naar Old Trafford, maar de speler en de club konden geen akkoord bereiken omdat United tegelijkertijd ook onderhandelde de ploegmaat van Mandzukic bij Juventus, Paulo Dybala. Uiteindelijk besloot Solskjaer het seizoen te beginnen met Marcus Rashford, Anthony Martial en Mason Greenwood als opties in de aanval maar die spoeling blijkt dan toch te dun.