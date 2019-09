Twee derde Britse Thomas Cook toeristen terug, topman verdedigt zich: “Alles gedaan wat ik kon”

Twee derde van de ruim 150.000 Britse toeristen die met Thomas Cook op vakantie waren op het moment van het faillissement, is teruggevlogen. Dat meldt het Britse agentschap voor de burgerluchtvaart (CAA). De topman van de failliete Britse touroperator verdedigt zich ondertussen in Britse media.

Het is de grootste Britse repatriëringsoperatie in vredestijd. De luchtvaartautoriteit verwacht dat de operatie tot 6 oktober voortduurt, met meer dan duizend geplande vluchten.

De topman van Thomas Cook, Peter Fankhauser, verdedigt ondertussen in de Britse pers zijn beleid en de hoge vergoedingen die hij en andere toplui bij de touroperator de voorbije jaren opstreken. “Ik heb alles gedaan wat ik kon om het bedrijf te redden”, zegt hij in de Daily Mail, al begrijpt hij “de woede en ontgoocheling van collega’s”.

Sinds het faillissement is er heel wat kritiek gekomen, met name uit politieke hoek, over de zowat 20 miljoen pond (22,5 miljoen euro) die de toplui van Thomas Cook de voorbije jaren opstreken. Brits minister van Transport Grant Shapps opperde zelfs een herroeping van de bonussen.

Gevraagd naar de 8,3 miljoen pond die Fankhauser zelf binnenrijfde, antwoordde die dat de helft bestond uit aandelen, die hij niet verkocht heeft en die nu waardeloos zijn. Zijn verloning was volgens de topman ook niet “buitensporig” in vergelijking met die van andere toplui van bedrijven uit de beursindex FTSE 250.

Geen regeringshulp

Fankhauser benadrukt tot het laatste moment op een interventie door de regering gehoopt te hebben om het bedrijf te redden. “Ze hebben geen precedent willen creëren”, zegt hij. In een interview met de Sunday Times benadrukt de topman dat hij enkel maar een lening wilde die alleen gebruikt zou worden als garantie “in geval van een slechtst mogelijk scenario”.

De directie van Thomas Cook had de voorbije maanden een herfinancieringsplan van de groep uitgewerkt met een collectief van banken en de Chinese groep Fosun, die 17 procent van de groep in handen heeft. “We hadden voldoende geld, we hadden oplossingen”, aldus Fankhauser, volgens wie Spaanse en Turkse hotelgroepen akkoord gegaan waren om fondsen te injecteren.

Maar een tweetal weken geleden meenden bepaalde banken dat er 200 miljoen pond extra nodig was om de onderneming levensvatbaar te houden. De toplui hebben dan vorig weekend marathononderhandelingen gehouden, die mislukt zijn, met name omdat er geen regeringsgarantie kwam.