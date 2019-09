Van de kleedkamer tot de nok van het stadion: we leiden u rond in Santiago Bernabéu, het mythische stadion waar Club Brugge dinsdagavond speelt

Dinsdagavond 18u55, het moment waar alle spelers van Club Brugge hun leven lang van gedroomd hebben. Een match in de Champions League op veld van Real Madrid, de grootste voetbalclub ter wereld. Op het heilige gras van het Estadio Santiago Bernabéu, één van de meest mythische voetbalstadions ter wereld. Wij leiden u in bovenstaande video rond in elk hoekje van deze voetbaltempel met 81.044 zitplaatsen. Van de stoeltjes in de nok tot de kleedkamer van Club Brugge. Van de spelerstunnel tot de eretribune.