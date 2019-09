Alweer niets dan lof voor Kevin De Bruyne: “Kevin De Beckham”

Kevin De Bruyne schilderde de 0-1 heerlijk op het hoofd van Gabriel Jesus en die miste niet.

Everton kwam nog wel gelijk dankzij Calvert-Lewin maar na de pauze trokken de bezoekers het laken naar zich toe. Een vrijschop van Mahrez en een knal van Sterling volstonden voor een comfortabele 1-3 zege.

Recordjacht

De Bruyne werd tien minuten voor tijd onder luid applaus naar de kant gehaald. De lof voor de Rode Duivel blijft maar komen. Logisch, want dit was al zijn achtste assist in zeven wedstrijden.

No player has provided more assists after the first seven games of a Premier League season than Kevin De Bruyne (8).



Records are there to be broken in 2019/20. pic.twitter.com/4oyLoGFVFY