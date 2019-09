Met deze blinkende schoenen viert Lionel Messi een speciale dag in zijn carrière

Op 16 oktober 2004 vierde Lionel Messi zijn competitiedebuut bij FC Barcelona met een invalbeurt tegen Espanyol. Dat is binnenkort dus 15 jaar geleden en dat wil de Argentijnse superster vieren met speciale voetbalschoenen. Volgens het doorgaans betrouwbare Footy Headlines zal Messi een gelimiteerde versie van de Adidas Nemeziz dragen, met wit en goud. Messi kon dit seizoen nog niet scoren, mede door een blessure aan de hamstrings. Mogelijk lukt dat met deze blinkende schoenen wel.

?????? The King - 15 Years Since His Barcelona Debut. White / Gold Adidas Nemeziz Messi 15Y Boots Leaked https://t.co/IHlYTerfX7 pic.twitter.com/aleIzW00lN

Leo #Messi's new boots dedicated to the 15th anniversary of Messi's league debut. #Adidas #Nemeziz #WeAreMessi



[via @Footy_Headlines] pic.twitter.com/E009KLvEvB