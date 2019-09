Jonge pitbull sterft nadat hij de twee zoontjes van zijn baasje redt van gifslang

De familie Richardson uit de Amerikaanse staat Florida is in rouw. Nadat hun hond Zeus de kinderen had beschermd van een aanvallende gifslang, is hij nu aan zijn verwondingen gestorven.

Eind september was jongste zoon Oriley (10) aan het spelen in de tuin toen hij merkte dat de negen maanden oude puppy heel vreemd deed. Hij dacht dat ze een touw aan het aanvallen was, maar eigenlijk ging het om een giftige koraalslang. De puppy had door dat de slang een gevaar kon betekenen voor de kinderen en begon het dier aan te vallen.

Foto: Gina Richardson

Toen zoon Orion (11) buiten kwam om het bakje water van de hond aan te vullen, ging Zeus met zijn volle gewicht op de slang liggen om het beest in bedwang te houden. Zeus slaagde in zijn opzet, de slang stierf. Maar niet voor het dier Zeus ook zeker vier keer had gebeten.

Omdat de hond er opeens wat ziek uitzag, pakten de kinderen hem op. Pas dan werd duidelijk wat hij gedaan had voor hen.

De familie bracht Zeus snel naar een dierenkliniek waar hij antigif kreeg, maar het mocht niet baten. De dag nadien stierf Zeus aan zijn verwondingen.

De familie laat weten dat ze de pitbull eeuwig dankbaar zullen zijn. “We zijn er zeker van dat we zonder Zeus één van onze kinderen hadden kunnen verliezen”, klinkt het.