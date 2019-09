Bestuurder maait 20 kangoeroes neer in Australië, drie jongen gered uit buidels

De Australische politie onderzoekt een geval van dierenmishandeling nadat een bestuurder twintig kangoeroes, waaronder verschillende jongen, had aangereden en gedood.

De karkassen werden zondagochtend gevonden in Merimbula, een zuidoostelijke kustplaats.

De politie van New South Wales verklaarde maandag dat de dieren volgens hen zaterdag voor middernacht door een enkel voertuig aangereden werden. De politie is op zoek naar getuigen, meldde de woordvoerder in een verklaring. De National Parks and Wildlife Service onderzoekt de zaak ook.

Minstens drie jongen konden gered worden uit buidels van dode kangoeroes en worden verzorgd door vrijwilligers, zei de Wildlife Information, Rescue and Education Service (Wires), een liefdadigheidsinstelling voor dierenwelzijn en rehabilitatie.

Volgens Janine Green, de Wires-vrijwilliger die de kangoeroes ontdekte, reed de dader met een witte pick-up en zette hij zijn grootlichten aan om de dieren opzettelijk aan te rijden. De chauffeur reed rond met een schijnwerper, waardoor de kangoeroes schrokken en er maar wat stonden, vertelde Green aan Guardian Australia.