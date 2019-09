Natuur en Bos bevestigt: wolvin Naya en haar welpen zijn “kwaadwillig” gedood

Wolvin Naya werd doodgeschoten door professionele jagers. Dat is de conclusie van het onderzoek van Natuur en Bos naar de verdwenen wolvin en haar welpen. “De hoop op een goede afloop is verdwenen”, klinkt het.

Voor de zomer werd wolvin Naya voor het laatst gezien. Ze was toen drachtig en beviel goed 4,5 maanden geleden van enkele welpen. Maar wat er sindsdien met de wolvin en haar kroost gebeurde, weet niemand. Ze werden niet meer gezien, en heel wat natuurverenigingen gaan ervan uit dat ze om het leven gebracht zijn door jagers.

De cel Natuurinspectie van Natuur en Bos heeft de situatie de voorbije maanden onderzocht en komt tot de conclusie dat we “met zo goed als zekerheid” kunnen aannemen dat de dieren niet meer in leven zijn. “We gaan er vanuit dat de wolvin kwaadwillig werd omgebracht. De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar niemand zich in principe mocht bevinden. De actie was dus goed voorbereid door professionelen. Het valt aan te nemen dat, als de wolvin werd omgebracht, de plegers van dat milieumisdrijf opzettelijk het nestelgebied van de wolvin zijn binnengedrongen om daar gericht en opzettelijk de wolvin met haar welpen in het nest te gaan zoeken en ze daar te doden.”

De Cel Natuurinspectie zegt het onderzoek verder te zetten in de overtuiging dat de verantwoordelijken van dit milieumisdrijf zullen gevat worden.

Anonieme tip

Bij de cel Natuurinspectie kwam in juli een anonieme tip binnen waarin gezegd werd dat de wolvin vergiftigd was door jagers. Die piste werd in alle stilte onderzocht om het onderzoek niet in gevaar te brengen, maar de piste van vergiftiging werd verlaten na onderzoek. Boswachters van Natuur en Bos bleven het gebied daarna systematisch doorzoeken, op zoek naar bijvoorbeeld de zogenaamde hondenziekte, maar ook dat leverde niets op.

“Tijdens een terreinronde van boswachters en natuurinspecteurs werd, in een ontoegankelijke zone niet ver van het kerngebied van de wolven, een ingerichte onreglementaire voederplaats voor het aanlokken van everzwijnen gevonden, waarlangs een uit staaldraad vervaardigde strop opgesteld hing”, aldus Natuur en Bos. “De stroppenhanger werd betrapt.” Daarvan werd proces-verbaal opgesteld.

Zoektocht met drones

In de maand september werden vluchten uitgevoerd met een drone in een nieuwe poging om mogelijke sporen te vinden van de verdwenen wolvin en de welpen. “Ook dit leverde geen spoor van de wolven op. Tijdens de dronevlucht, in samenwerking met de federale politie Limburg, werd echter wel een rondrijdende jeep opgemerkt. Deze reed vlak voor zonsondergang, binnen een ontoegankelijke zone en waar er geen enkele jachtrechten toegekend zijn. Door de natuurinspecteurs werd de jeep staande gehouden. Er bevonden zich twee jagers in, die elk een geladen en schietklaar jachtgeweer binnen handbereik naast zich hadden. Er wordt tegen deze personen een PV opgesteld. Hun toelating om te jagen werd onmiddellijk ingetrokken.”

