Club Brugge-middenvelder Mats Rits liet tien jaar geleden interesse van Real Madrid links liggen: “Ik sta daar nog altijd duizend procent achter”

Morgen is Mats Rits (26) te gast bij KV Mechelen, de ploeg die zijn carrière bepaalde. Maar dinsdag trekt hij met Club Brugge naar het team dat zijn carrière had kúnnen bepalen. Real Madrid, jawel. Tien jaar geleden stuurde hij de Koninklijke wandelen. “Daar is nooit over getobd en ik sta daar nog altijd duizend procent achter.”