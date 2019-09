Eden Hazard blikt bij Real Madrid onverstoord vooruit op duel met Club Brugge: “Kritiek? Ik twijfel niet aan mijn capaciteiten”

Club Brugge speelt dinsdag in de Champions League tegen Real Madrid. De Koninklijke lijkt met een derde clean sheet op rij stilaan uit een (diep) dal te kruipen. De kritiek in Spanje lijkt zo wat af te nemen maar alleen van topaankoop wordt er nog meer verwacht. De spelverdeler blikt echter vol zelfvertrouwen vooruit op het duel met blauw-zwart.

“Het is normaal dat er kritiek is”, aldus Hazard. “Ik ben ook kritisch voor mezelf. Ik weet dat iedereen héél veel van mij verwacht en het is nu aan mij om te antwoorden op het veld.”

“Ik ken het verleden van het rugnummer zeven hier in Madrid en de verwachtingen die daarmee gepaard gaan. Iedereen denkt dat ik drie goals per match ga scoren. Ik besef dat ik momenteel nog niet goed speel en dat ik veel beter kan. Ik ben een tijdje out geweest met een blessure, maar die ligt nu achter mij. Fysiek ben ik ondertussen 100 procent. Het is enkel nog een mentale zaak, een kwestie van vertrouwen.”

Foto: AFP

“Maar ik ben er van overtuigd dat ik na mijn eerste goede actie en eerste goal gelanceerd zal zijn. Dan zal ik opnieuw scoren en beslissend worden. Ik heb er al met de coach over gesproken. Hij wil dat ik initiatief neem aan de bal, de tegenstander uitdaag en durf het verschil te maken. Kijk, ik twijfel niet aan mijn capaciteiten. Ik weet dat ik een goede speler ben. Dat heb ik al genoeg laten zien in mijn carrière laten zien. Het is nu tijd om dat ook bij Real te doen.”

“Hans Vanaken is sterk”

“Ik verwacht een match met veel goals”, klinkt het onomwonden. “Maar makkelijk wordt het niet. Ik ken Brugge wel een beetje. Ze staan eerste in België, ze halen daar een hoog niveau. Ik ken ook enkele van hun spelers. Hans Vanaken is sterk. En als je een goede keeper als Simon Mignolet kan halen, dan zegt dat genoeg. Het is niet omdat het een Belgisch ploegje is dat het makkelijk zal worden.”

“Als Belg is het natuurlijk belangrijk om goed te spelen tegen een Belgische ploeg. Ik kijk er wel naar uit. Ik ben er wel van overtuigd dat als we honderd procent zijn en als een ploeg spelen, we de match zullen winnen. Dat moet ook na onze nederlaag tegen PSG op de openingsspeeldag. Dat maakt deze wedstrijd des te belangrijker. We zijn Real Madrid en we willen de Champions League winnen.”