Dries Mertens kan Diego Maradona evenaren tegen Genk

Dries Mertensstaat op een zucht van een legendarische kaap. Als hij woensdag een goaltje maakt op het veld van Genk, evenaart hij het doelpuntenaantal van Diego Maradona bij Napoli.

Mertens was zondagmiddag andermaal trefzeker en belangrijk. Met Napels klopte hij promovendus Brescia met 2-1. De aanvaller opende de score na een klein kwartier na een afleggertje, zijn zevende al dit seizoen in alle competities. Het werd zijn 114de goal in loondienst bij Napoli, eentje minder dan de 115 rozen van Maradona. Ook het absolute clubrecord is stilaan binnen handbereik: Marek Hamsik scoorde 121 goals voor Napoli. Nog acht stuks en Mertens is dus de beste schutter ooit bij ­Napoli.