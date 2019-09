Jambon I: Vlaanderen zet samenwerking met Unia stop

De nieuwe Vlaamse regering zal de samenwerking met Unia, het interfederale gelijkekansencentrum, stopzetten. Dat zijn de onderhandelaars overeengekomen, bevestigde N-VA-voorzitter Bart De Wever maandagmiddag tijdens de voorstelling van het akkoord.

De onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld bereikten maandagochtend een akkoord over een nieuwe Vlaamse regering. Daarin staat onder meer dat de Vlaamse regering uit Unia stapt, het interfederale gelijkekansencentrum. Dat bevestigde N-VA-voorzitter Bart De Wever maandagmiddag tijdens de voorstelling van het regeerakkoord. “We willen de samenwerking opzeggen om zelf een gelijkekansencentrum op te richten”, zei die. Hij verwees daarbij ook naar de federale instelling voor de rechten van de mensen die in de maak is. Dat wordt een nationaal mensenrechtencentrum dat moet toezien op de naleving van àlle mensenrechten, en waartoe ook de regio’s op termijn zouden kunnen toetreden.

Dat Vlaanderen zich terugtrekt, zal financiële gevolgen hebben voor Unia. De Vlaamse overheid staat in voor zowat 10 procent van de financiering van het centrum. Unia clashte de afgelopen jaren verschillende keren met N-VA-minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans.