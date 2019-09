Amerikaanse voetbalster staat 93 dagen na bevalling alweer op het veld en krijgt staande ovatie: “Ik had het mezelf beloofd”

Een opmerkelijk moment tijdens de competitiewedstrijd tussen Orlando Pride en Sky Blue FC (1-1). Sydney Leroux viel enkele minuten voor tijd in onder luid applaus. Logisch, de Amerikaanse beviel pas enkele maanden geleden van haar tweede kind.

We herinneren ons de beelden van begin maart. Een hoogzwangere Leroux traint ondanks haar zichtbare buik mee met Orlando. Ongezien, maar de Amerikaanse wilde het zo. “Ik vermijd gewoon contact en ook heel intensieve inspanningen laat ik achterwege”, zei ze toen.

Op 28 juni kwam Roux ter wereld, als zusje van de 3-jarige Cassius. Een dag om nooit meer te vergeten voor Leroux, maar de 28-jarige Amerikaanse wilde snel weer op het voetbalveld staan. En 93 dagen na de geboorte van haar dochter viel Leroux dus in tegen Sky Blue FC. Na afloop van de wedstrijd nam ze Roux mee het veld op en liet ze haar tranen de vrije loop.

“Ik hou van dit spelletje”, schreef ze op Instagram. “Het voorbije jaar zat vol met ups and downs, maar ik had mezelf beloofd dat ik terug zou komen. Hoe zwaar dat ook zou zijn. Het is een lange weg geweest, maar ik heb het gedaan. Drie maanden en één dag na de geboorte.”

De verplaatsing naar New Jersey was een unieke belevenis voor de Pride. Zo werd Roux tijdens de vlucht door verschillende ploeggenotes vastgehouden. Leroux sliep niet bijster goed omdat ze haar dochter in slaap moest krijgen in een hotelkamer. Tijdens de rust van de wedstrijd gaf ze Roux bovendien eten in de kleedkamer.

“Deze unieke situatie heeft een nieuwe band gecreëerd”, aldus coach Mark Skinner. “Alle speelsters houden Roux graag vast en letten met plezier op haar wanneer Sydney een pauze nodig heeft. Je ziet hoeveel het betekent voor dit team. En Sydney is klaar om er snel weer te staan. We geven haar de tijd om er weer te staan.”