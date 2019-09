Zinedine Zidane: “Ik begrijp hoe Eden Hazard zich nu voelt”

Eden Hazard kreeg na zijn non-match tegen Atlético van afgelopen zaterdag veel kritiek te slikken van de Spaanse pers. Zijn coach Zinédine Zidane nam het dinsdag op de persconferentie voor de match tegen Club Brugge voor hem op.

“Ik weet wat voor speler Eden is”, vertelde Zidane. “Hij is ontzettend goed en dat zal nooit veranderen. Ik weet dat hij uiteindelijk zal slagen, dus ik maak me ook geen zorgen. Wij moeten nu vooral rustig blijven. Hij weet ook wel dat we meer van hem verwachten. Maar je moet kalm blijven met spelers die net gearriveerd zijn. Weet je, toen ik hier in Madrid aankwam kreeg ik de eerste maanden ook veel kritiek. In Italië was het net erger toen ik bij Juventus arriveerde. Mijn aanpassingsperiode heeft toen drie maanden geduurd. Daarom blijf ik nu rustig over de situatie van Hazard. Het is normaal dat er kritiek is bij Real Madrid. Dit is een grote club, iedereen verwacht dat we alles winnen. Maar geef Eden nog wat tijd. Fysiek is hij al in orde. Hij mist gewoon nog net dat kleine tikkeltje dat hem zal lanceren. We kennen zijn kwaliteiten. We zullen hem goed begeleiden. Binnenkort zal hij opnieuw doelpunten maken en kansen creëren.”

Wie had gehoopt dat Zidane en Real de match tegen Club Brugge licht zouden opnemen, is er alvast aan voor de moeite. Zidane benadrukte op de persconferentie welgemeend een vijftal keer het belang van de partij tegen Club Brugge. “De 3-0 bij PSG in de eerste wedstrijd heeft ons veel pijn gedaan. Daardoor staan we ook laatste in de groep. Dat betekent dat we tegen Club Brugge absoluut moeten winnen. Daardoor is deze match des te belangrijker voor ons. Gelukkig is er bij ons veel veranderd sinds de nederlaag in Parijs. Defensief staan we goed, we voetballen ook beter. We moeten winnen. Maar dat geldt voor elke match waarin Real begint.”

