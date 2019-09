Man gaf in telefoongesprek brutale verkrachting van eigen vrouw toe en riskeert nu 30 maanden cel

Een man uit Leopoldsburg riskeert een celstraf van 30 maanden en een ontzetting uit de rechten voor de brutale verkrachting van zijn eigen echtgenote. Maandag moest hij in de Hasseltse correctionele rechtbank terechtstaan, maar hij stuurde zijn kat.

De feiten gebeurden in de nacht van 21 op 22 december 2017. De dader en zijn echtgenote leefden onder een dak, maar gescheiden van tafel en bed. Ze sliepen elk op een eigen verdieping. Volgens het parket was beklaagde bijzonder brutaal te werk gegaan, waarbij de onderbroek van de vrouw gescheurd werd. “Na de feiten belde hij zijn vrouw en die nam dat telefoongesprek op. Twee Turkse tolken vertaalden het gesprek”, zei de procureur. Daarin zei de man “Ok, je hebt gelijk. Ik was fout”.

Bij het slachtoffer werd ook de SAS-kit (Seksuele Agressieset) toegepast. “Er werden krabsporen op borstkas en buik vastgesteld en afdrukken van vingers aan de binnenkant van het dijbeen. Verder waren er hematomen zichtbaar”, aldus het parket.

Bij de politie ontkende beklaagde de feiten. Naar eigen zeggen had hij niet de kracht om de feiten te plegen gezien zijn slechte gezondheidstoestand. In de periode 2014-2015 had de man zijn vrouw al driemaal geslagen. Hij werd daarvoor in februari 2017 tot vijf maanden cel veroordeeld. De rechtbank doet op 28 oktober uitspraak.