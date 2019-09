Herentals - In de koekjesfabriek van Mondelez International in Herentals staan 200 banen op de tocht. Drie productielijnen zouden gesloten worden. De directie is ervan overtuigd dat de herstructurering mogelijk is zonder naakte ontslagen, zegt ze maandag in een persbericht.

In de koekjes- en chocoladefabriek in Herentals, in de provincie Antwerpen, werken momenteel 1.019 mensen.