ANALYSE. Welke partij is nu de grote overwinnaar van de onderhandelingen?

Een half uur had de toekomstige Vlaamse minister-president Jan Jambon nodig om de toekomstplannen van de nieuwe Vlaamse regering samen te vatten. Een beknopte samenvatting was het nog, want het regeringsakkoord is een turf van 300 pagina’s. Uit zo’n bundel is het niet moeilijk om elke partij in de Zweedse regering wel wat terug te laten vinden dat op sterke eigen accenten wijst. Zelfs de partij die er niet bij is, het Vlaams Belang, vindt er met wat goodwill iets in terug.