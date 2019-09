Prins Laurent verrast Gentse agenten op hun afscheidsfeestje

Gent - Veel collega’s en familie, zoals op elk pensioenfeestje, maar de Gentse ‘flikken’ én schoonbroers Rudy Van den Heede en Guy Bontinck zwaaiden zaterdag af met prins Laurent als eregast. “Het zou een blitzbezoek worden, maar hij is anderhalf uur gebleven”.

De Gentse commissaris Guy Bontinck had in het verleden al vaker contact met de koninklijke familie. Maar het was zijn schoonbroer, ‘zwaantje’ Rudy Van den Heede, die deze zomer een bijzondere ontmoeting had. “De prins kwam naar Gent voor de opening van een dierentehuis”, aldus Bontinck. “De Gentse motorbrigade zou hem vanaf Merelbeke begeleiden.” Die eer was weggelegd voor Van den Heede.

Laurent bleek in een vrolijke bui. Bij aankomst in Gent vroeg de prins, zelf met de motor, om een selfie met zijn begeleider. “En het werd nog gezelliger”, aldus Bontinck. Toen de prins naar huis ging, wilde hij Rudy immers opnieuw als begeleider. Niet tot in Merelbeke, maar helemaal tot in Brussel. “Mijn schoonbroer vroeg en kreeg toelating.” In Groot-Bijgaarden nodigde Laurent de motard uit om een koffie te drinken op een terrasje in Tervuren.

“Dus leek het me wel een goed idee om de prins uit te nodigen op ons pensioenfeestje”, zegt Bontinck. “We stuurden hem de ludieke uitnodiging die we naar iedereen stuurden - niets stijf of officieel. En ik voegde de selfie van hem en Rudy toe.”

De prins was gecharmeerd en was zaterdag verrassingsact op het feest. “Hij heeft met iedereen gepraat en is uiteindelijk anderhalf uur gebleven.” Of hij een cadeautje mee had? “Neen, zijn aanwezigheid was ons grootste cadeau. Wij hadden wel een cadeau voor hem: een mand met Gentse streekproducten.”

En dus kreeg prinses Claire zondag allicht de bekende Gentse Tierenteyn-mosterd op haar pistoletje met kaas. De twee flikken gaan morgen, 1 oktober, officieel met pensioen.