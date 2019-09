Russische rakettest schendt kernwapenverdrag

Rusland heeft maandag een testlancering uitgevoerd van een Topol-M-raket, over een afstand die het voormalige INF-wapenverdrag zou hebben geschonden. Dat ‘Intermediate-Range Nuclear Forces’-verdrag tussen de VS en Rusland is sinds vorige maand dode letter, nadat Washington en Moskou zich hadden teruggetrokken.

De raket was afgevuurd op de Plesetsk-kosmodroom, in het noordwesten van Rusland. De raket was gericht op een doelwit in de regio Kamtsjatka in het verre oosten, aldus staatsnieuwsagentschap TASS dat het ministerie van Defensie citeert. Die afstand zou ongeveer 5.500 kilometer bedragen, de bovenste limiet van het INF-verdrag. Met zo’n reikwijdte kan de raket heel continentaal Europa raken.

De VS hadden Rusland ervan beschuldigd het INF-verdrag te schenden, door de productie van raketten die in staat waren afstanden af te leggen die verboden waren door het verdrag. Washington kondigde daarom aan uit het verdrag te zullen stappen.

Het INF-verdrag uit 1987, dat Washington en Moskou verplicht om al hun op land afgevuurde kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden, is sinds 2 augustus niet langer van kracht.