Italiaanse apotheker ondervraagd na dood Kempische broers, jongens stierven mogelijk door te zware pijnstillers en drank

Olen -

Een mix van pijnstillers op basis van opioïden en alcohol werd de Kempense broers Dries (27) en Robbe (19) De Ceuster mogelijk fataal. Het was hun vader die de jongens zondag aantrof in hun hotelkamer tijdens een gezinsvakantie in Firenze. Italiaanse autoriteiten hebben een apotheker ondervraagd die de jongens de medicijnen mogelijk zonder voorschrift verkocht.