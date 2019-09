Dakloze zangeres gaat de wereld rond door toevallige video: vrienden onthullen haar ware identiteit en schrijnend levensverhaal

Een 52-jarige vrouw werd onlangs door een agent gefilmd in de metro van Los Angeles toen ze een prachtige aria bracht. De video van het engelengezang ging onmiddellijk de wereld rond, maar de identiteit van de vrouw bleef gehuld in een waas van mysterie. Tot vrienden haar herkenden en het schrijnende verhaal van de dame naar buiten brachten. Nu hoopt de dame dat ze er weer bovenop komt door alle media-aandacht die ze krijgt.

De vrouw heet Emily Zamourka en gaf in een vorig leven viool- en pianoles. De Russische vrouw verhuisde 24 jaar geleden naar de Verenigde Staten, maar daar liep het mis. Zamourka werd ziek en had alle moeite van de wereld om de hoogoplopende ziekenhuiskosten te betalen. Ze nam er heel wat jobs bij, maar kon de eindjes niet meer aan elkaar knopen.

Drie jaar geleden volgde de genadeslag: haar peperdure viool werd gestolen toen ze wat geld probeerde bij te verdienen als straatmuzikante. “Mijn viool was mijn inkomen”, vertelde de vrouw onlangs in de Amerikaanse media. “Het instrument betekende alles voor mij.”

Na de diefstal kon Zamourka haar huur niet meer betalen en eindigde ze op straat. Nu slaapt ze in een kartonnen doos op een parking. “Er zijn mensen die medelijden hebben met mij, maar ik wil niemand tot last zijn”, klinkt het. Dus nu neemt ze haar hele hebben en houden mee in plastic zakken terwijl ze door Los Angeles zwerft.

4 miljoen daklozen

Zamourka begon uiteindelijk te zingen in de metro omdat “het geweldig klinkt”, hoewel ze eigenlijk geen professionele zangeres is. Met haar prachtige lied trok ze de aandacht van een agent, die de beelden op Facebook deelde. “Soms moet je stoppen en luisteren naar een van de 4 miljoen daklozen in LA, om iets moois te horen”, schreef hij bij de video.

De beelden gingen al snel een eigen leven leiden, waardoor haar verhaal wereldwijd nieuws werd. Zamourka hoopt dat de aandacht die ze nu krijgt, haar zal helpen om de draad van haar leven opnieuw op te pikken. “Ik zou zo dankbaar zijn als iemand me van straat kan halen en ik weer een eigen stekje krijg, waar ik mijn instrument bij me heb.”

