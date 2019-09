REACTIES. Wat vindt de oppositie van het regeerakkoord? En wat met het middenveld? Kunnen de vakbonden met Jambon I leven?

Witte rook voor Jambon I. Na 48 dagen onderhandelen en 127 dagen na de verkiezingen is er de Vlaamse formatie rond. Het akkoord telt maar liefst 300 pagina”s, een lijvig pak papier. Jan Jambon gaf al enige toelichting bij de samenvatting van het akkoord. Een overzicht van alle reacties.

Formateur en aanstaand minister-president van Vlaanderen Jan Jambon is tevreden met het akkoord dat hij samen met Open VLD en CD&V sloot. “Vlaanderen moet de referentie worden in het komende decennium”, aldus Jambon op een persconferentie. “De lat moet omhoog in alle domeinen van de samenleving, maar we doen dat op een manier dat iedereen meekan”.

Foto: ISOPIX

Groen: “Geen warm, maar een kil en hardvochtig Vlaanderen”

Huidig voorzitster Meyrem Almaci is niet overtuigd door het Vlaams regeerakkoord. “Deze regering kiest niet voor een warm Vlaanderen, maar voor een kil en hardvochtig Vlaanderen. Voor mensen die het al moeilijk hebben, komen er meer regels en minder kansen. Blijkbaar vindt deze regering het nodig om nog meer drempels op te werpen om Vlaming te mogen of kunnen zijn.” Op vlak van klimaat buist deze regering op de hele lijn. Vlaams fractieleider Björn Rzoska geeft deze regering ook een onvoldoende op het vlak van klimaat: “Sterke Jan wordt Jan Zonder Klimaatplan. Dit akkoord lijkt zelfs onder de afgesproken Europese lat te zakken. Europa kiest voor klimaatneutraal tegen 2050. Gaan we daar écht onder? Dat is veel minder dan de Scandinavische en Nederlandse ambities, waar naar verwezen wordt.”

Vlaams Belang: “Jambon I krijgt een onvoldoende”

Voor Vlaams Belang is de nieuwe regering gebuisd. De partij bleef tijdens de informatiegesprekken met N-VA-voorzitter Bart De Wever lang aan boord, maar viel uiteindelijk buiten de regering.

Vlaams fractieleider voor Vlaams Belang, Chris Janssens Foto: luc daelemans

“De startnota van Bart De Wever die tot stand kwam na de onderhandelingen met het Vlaams Belang was voor onze partij een ondergrens”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “Voor CD&V en Open VLD bleek dit echter een bovengrens te zijn. Er werd dan ook veel, te veel, geschrapt”, vindt hij. “Uit dit regeerakkoord blijkt dan ook andermaal dat de echte verandering die Vlaanderen nodig heeft enkel gerealiseerd kan worden mét het Vlaams Belang in de regering.”

De partij is vooral teleurgesteld in de institutionele ambities van de ploeg-Jambon. “Onbestaande”, noemt het Vlaams Belang die. “Over de transfers (naar Wallonië, red.) rept men met geen woord, laat staan dat men de ambitie uitdrukt ze aan te pakken. Nog nooit was de Vlaams-nationale familie zo groot in het parlement, en nog nooit was de communautaire ambitie zo klein.”

Ook inzake inburgering krijgt de regering een onvoldoende op het rekest. De maatregelen “ogen fors, maar het zijn uiteindelijk eerder symboolmaatregelen”, vindt Vlaams Belang. De extra bijdrage die zou worden gevraagd voor inburgering, “staat geenszins in verhouding tot de werkelijke kostprijs van een inburgeringstraject”, en er komt geen getrapte toegang tot of wachttijd van zes maanden voor de kinderbijslag voor nieuwkomers.

PVDA: “Schrijnend dat CD&V en Open VLD zaken uit 70-puntenplan mee uitvoeren”

Vlaams fractieleider voor PVDA Jos D’Haese is niet te spreken over het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. De partij ziet zaken uit het zeventigpuntenplan van het vroegere Vlaams Blok, zegt D’Haese aan Belga. “Schrijnend dat CD&V en Open VLD dit mee uitvoeren.”

Vlaams fractieleider voor PVDA Jos D’Haese. Foto: BELGA

Vooral de sociale maatregelen schieten schromelijk tekort, vindt PVDA. “Er is geen woord gezegd over kinderarmoede, terwijl die de laatste tien jaar is verdubbeld. Ook wat welzijn betreft: een extra budget van 600 miljoen (een bedrag dat CD&V-voorzitter Wouter Beke zich tijdens de persconferentie liet ontvallen, red.) is veel te laag”, aldus D’Haese.

D’Haese ontwaart zelfs enkele punten uit het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok, de voorganger van het Vlaams Belang die veroordeeld werd voor racisme. De fractieleider verwijst onder meer naar het feit dat de Vlaamse regering de samenwerking met interfederaal gelijkekansencentrum Unia stop wil zetten. De linkse oppositiepartij stoort zich ook aan de taal die Jambon en de drie partijvoorzitters maandagmiddag hanteerden. “Het ligt blijkbaar aan werklozen zelf dat ze geen job hebben, die moeten ‘geactiveerd’ worden en ‘werkethos’ kweken. Terwijl er gewoon een tekort is aan stabiele jobs waarmee mensen uit de armoede kunnen geraken”. Dat langdurig werklozen gemeenschapsdienst opgelegd zouden krijgen, zal volgens D’Haese alleen maar de reguliere jobs verdringen. “Als gemeentes gratis een beroep zullen kunnen doen op mensen voor allerlei klusjes, dan geef ik je op een blaadje dat dat het gevolg zal zijn.”

Een positief punt is de verdubbeling van het jaarlijkse budget voor fietspaden, zegt D’Haese, maar dat is volgens hem eerder een maatregel in de marge. “Fundamenteel zit het verkeerd.”

Vakbonden hoogstens (gemengd) tevreden

Het VSOA-Onderwijs vindt de aangekondigde maatregelen inzake onderwijs “ontoereikend, te weinig doordacht en onvoldoende structureel” om zowel op korte als op langere termijn een oplossing te bieden voor het veelvoud aan problematieken waar het Vlaams onderwijs vandaag voor staat. Het gebrek aan structurele maatregelen is legio, aldus de vakbond.

Het COV, de christelijke vakbond voor het basisonderwijs, vraagt meer duidelijkheid en concretisering. “We willen de maatregelen in de totale context kunnen beoordelen”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris COV. “Onze eisen voor het basisonderwijs waren en zijn heel duidelijk: de leraar in de klas moet versterkt worden, de werkingsmiddelen moeten omhoog en er moet meer omkadering komen voor de directeur en de schoolorganisatie. “ COV zegt wel als sociale partner klaar te staan voor “een constructieve samenwerking” met de nieuwe minister.

Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD-Onderwijs, is gemengd tevreden. Wat de socialistische vakbondsvrouw alvast dwars zit is het afschaffen van de dubbele contingentering (wat inhoudt dat er bij de inschrijvingen wordt gewerkt met twee contingenten: kansarme en kansrijke leerlingen, nvdr). “Men zegt dat de school een foto van de buurt moet zijn, welnu dan moet men ook een mix mogelijk maken”, vindt Nancy Libert. Ook de taalbadklas mag niet leiden tot segregatie, vindt Libert. “Veel hangt dus af van de concrete invulling.”

Andere zaak die slecht valt bij ACOD is het verdwijnen van de brede eerste graad en het doen betalen voor inburgeringscursussen. “De overheid kan toch geen geld vragen voor iets wat ze verplicht stelt?”, vindt Libert. Anderzijds zijn er ook positieve punten, zoals het investeren in infrastructuur of het afschaffen van het zo vaak bekritiseerde M-decreet. “Al mogen we hopen dat het iets méér zal zijn dan een naamsverandering”, voegt de vaksbondsvrouw eraan toe. “We blijven voorstander van inclusie en vinden dat het uiteindelijk de bedoeling zijn om goede basiszorg voor élk kind te leveren. We zullen ook in dit geval moeten afwachten wat er eigenlijk bedoeld wordt met dat ‘begeleidingsdecreet’ dat ervoor in de plaats komt.”

Gedelegeerd bestuurder bij Voka, Hans Maertens Foto: Photo News

Voka, NSZ en Unizo

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is naar eigen zeggen opgelucht. De vraag naar een ambitieus, verbindend en gedurfd Vlaams regeerakkoord wordt volgens Voka beantwoord.“Er ligt een sterk regeerakkoord op tafel voor een sterk Vlaanderen. We zien heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen om de motor van een sterk ondernemend Vlaanderen te zijn”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “De Vlaamse regering neemt ons voorstel voor de jobbonus over, net als heel wat van onze voorstellen voor onderwijs, innovatie en mobiliteit. Dat er geen slimme kilometerheffing voor personenwagens komt, is een minpunt. Het belangrijkste is nu om politiek ondernemerschap te tonen en de ambitie te vertalen in concrete realisaties”, aldus Hans Maertens, op basis van de huidige beschikbare teksten. Ook de jobbonus kunnen ze smaken, maar niet voldoende (samen met activeringsmaatregelen) om een werkzaamheidsgraag van 80 procent te krijgen.

“Ook is het is bijzonder spijtig dat er geen werk wordt gemaakt van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Dat is echt noodzakelijk om de files te doen afnemen”, vindt Hans Maertens.

Unizo-topman Danny Van Assche Foto: Luc Daelemans

Unizo spreekt van een aantal “positieve elementen”, aldus topman Danny Van Assche. “Al zullen de finale teksten uiteraard nog heel wat vragen moeten beantwoorden.”

Van Assche zegt de eerste toelichting van toekomstig minister-president Jan Jambon (N-VA) bij het regeerakkoord alvast te kunnen smaken. “Het uitgesproken engagement om ruim aandacht te schenken aan ondernemerschap, waarbij wie initiatief neemt wordt ondersteund en waarbij drempels voor kmo’s worden weggenomen, nodigt uit tot constructief samenwerken”, zegt de topman van Unizo, de vereniging van ondernemers, kmo’s en vrije beroepen.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt het belangrijkste doel om binnen vijf jaar 120.000 extra jobs te creëren en de werkgelegenheidsgraad op te krikken, ambitieus maar ook noodzakelijk. “Wie wil werken, moet niet alleen financieel aangemoedigd worden, maar ook het niet-werken moet ontmoedigd worden.”

Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ Foto: BELGA

Volgens het NSZ is 22,5 procent van de actieve bevolking inactief. “Dat cijfer moet dringend omlaag”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ. “Het voorstel van een jobbonus van 600 euro per jaar bij minimumlonen kan daar zeker bij helpen, maar is onvoldoende. Er zal een mix van maatregelen noodzakelijk zijn, willen we de inactieven actief krijgen.” Om de arbeidsgraad naar boven te krijgen, wil de regering ook inzetten op taalonderwijs. “Dat is inderdaad een belangrijk aspect want een kwart van de werklozen is van allochtone origine en liefst 16 procent van de werklozen heeft een taalachterstand. Een goede zaak dat de regering hier werk wil van maken”, aldus Mattheeuws.

“Weinig ambitie en moed voor milieu en klimaat”

“We zien al dat er maar weinig politieke moed getoond wordt op het vlak van milieu en klimaat”, zegt Mathias Bienstman van BBL. “Er zijn enkele losse maatregelen, maar er lijkt geen sprake van een coherent geheel. We weten nochtans wat er moet gebeuren. Daarvoor moet bijvoorbeeld ook volop worden ingezet op renovaties van oude gebouwen en op de aanpak van de files.”

Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu. Foto: BART DEWAELE

De ambitie om tegen 2030 werk te maken van een verdubbeling van wind- en zonne-energie, wordt onvoldoende geacht. “Dat is alleen maar doortrekken van de huidige evolutie op de energiemarkt”, klinkt het. Ook het Vlaamse streefcijfer voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen - minstens 80 procent tegen 2050 - vindt de organisatie niet ambitieus genoeg. “De meeste buurlanden kiezen voor klimaatneutraliteit tegen 2050”, merkt Bienstman op. “Met die min tachtig procent lopen we tien jaar achter. En als je geen deel uitmaakt van de kopgroep, betekent dat ook dat je minder aanspraak kan maken op de jobs van de toekomst.”