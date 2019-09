Gentse politie controleert eigen wagenpark nadat combi gespot werd met haatsticker tegen Greta Thunberg

Gent - In Gent werd er dit weekend een politiecombi gespot met een anti-Greta Thunberg sticker. De foto doet de ronde op sociale media en de politie bevestigt dat ze de sticker ondertussen ook zelf gevonden hebben.

De Gentse politie heeft zondagavond heel haar wagenpark gecontroleerd op stickers, die ongeacht hun boodschap altijd verboden zijn op patrouillewagens. Ze verwijderde alvast de ‘Fuck you Greta’-sticker die was aangebracht en opende een onderzoek. De Gentse politie sluit alvast haar eigen mensen uit. Er wordt vermoed dat de sticker werd aangebracht tijdens een tuning-event, waar liefhebbers van zware motoren zich afgelopen weekend verenigden.

Opvallend, er circuleert op sociale media nog een foto van een gewone personenwagen met de sticker ’Fuck you Anuna’. Of het een echte sticker is, is onduidelijk.