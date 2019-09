Cardiff City moet Nantes dan toch een miljoenensom betalen voor betreurde Emiliano Sala

Nantes heeft bij de Wereldvoetbalbond FIFA zijn gelijk gehaald. De Franse eersteklasser had tegen het Welshe Cardiff City een klacht ingediend in een poging om aan de transfersom voor de betreurde Argentijnse aanvaller Emiliano Sala te geraken. Nantes krijgt nu 6 miljoen euro.

Na de verdwijning van de speler bij een vliegtuigongeluk liet Cardiff het begin februari reeds na om een eerste betaling van zes miljoen euro op een totale transfersom van 17 miljoen euro uit te voeren. Het was aan de Wereldvoetbalbond om na te gaan of Cardiff contractueel verplicht was om de transfersom op te hoesten.

De Welshe club werd nu verplicht om 6 miljoen euro te betalen aan Nantes. Het volledige bedrag van 17 miljoen euro is Cardiff niet verschuldigd omdat Sala bij zijn overleden nog geen officiële speler was van de club die nu actief is in de Britse tweede klasse, The Championship.

Sala kwam om het leven in een vliegtuigcrash, onderweg van zijn vorige voetbalbestemming Nantes in Frankrijk naar Cardiff in Wales. Daar had de aanvaller tijdens de wintertransferperiode getekend voor een recordbedrag.