Doek valt over Thomas Cook België

Thomas Cook België is er niet in geslaagd de broodnodige 5 miljoen euro te vinden voor een doorstart. Het management ziet zich verplicht de boeken neer te leggen, zo meldt de liberale vakbond ACLVB.

Het was de hele namiddag nagelbijten voor de zowat 500 medewerkers van Thomas Cook Retail. De hamvraag: had de directie de broodnodige 5 miljoen euro gevonden om de 85 reiskantoren van Thomas Cook en Neckermann open te houden en zo de jobs van de zowat 270 medewerkers in de reisbureaus en nog eens 230 op de hoofdzetel minstens tijdelijk te redden? Het antwoord zou worden meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad die rond 15 uur moest beginnen. “Maar die werd zonder verdere uitleg verdaagd tot 16 uur”, zegt Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB. Uiteindelijk zou het nog duren tot 17 uur alvorens het personeel eindelijk op de hoogte werd gebracht.

Het uitstel bleek een veeg voorteken. Iets na vijven werd bevestigd wat velen al vreesden: Thomas Cook België vraagt het faillissement aan.

