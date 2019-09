Al drie keer veroordeeld omdat hij minderjarigen lokte met valse Facebook-profielen: 29-jarige man wordt geïnterneerd

Brussel - Een 29-jarige man die via Facebook minderjarige jongens en meisjes opzocht en hen ertoe probeerde te brengen naaktfoto’s te delen, moet geïnterneerd worden. Dat heeft het Brusselse hof van beroep beslist. De man was al driemaal veroordeeld door de Brusselse correctionele rechtbank, maar was tegen die veroordelingen in beroep gegaan. Intussen was hij nieuwe slachtoffers blijven maken.

De twintiger had in 2011 al een opschorting gekregen voor gelijkaardige feiten, maar nog tijdens dat proces was hij al nieuwe feiten aan het plegen. Een cursus bij een gespecialiseerd centrum voor zedendelinquenten haalde al evenmin iets uit. Op Facebook maakte de twintiger een reeks valse profielen aan waarmee hij vervolgens een tiental minderjarigen contacteerde. Met valse profielen van jonge meisjes legde hij contact met minderjarige jongens en omgekeerd, om hen vervolgens ertoe te proberen bewegen hem naaktfoto’s door te sturen. Kreeg hij naaktfoto’s van een van zijn vrouwelijke slachtoffers, dan gebruikte hij die in chatgesprekken met jongens om ook van hen dergelijke beelden te krijgen, en vice versa.

Voor die feiten werd hij in maart 2017 nog tot 40 maanden cel veroordeeld, maar tegen die straf ging hij in beroep. In januari liep hij dan een nieuwe gevangenisstraf, van 40 maanden, op omdat hij op exact dezelfde manier andere minderjarigen benaderd had. Ook tegen dat vonnis ging hij in beroep. Beide dossiers werden door het Brusselse hof van beroep samengevoegd en het hof beval uiteindelijk de internering.

Tijdens zijn laatste proces voor de correctionele rechtbank liep al een nieuw gerechtelijk onderzoek tegen de man, opnieuw voor gelijkaardige feiten. Het was voor die feiten dat hij in augustus 2018 al geïnterneerd werd.