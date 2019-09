In een oefenmatch lukt het wel: Anderlecht overklast Roeselare, 16-jarig talent scoort

Het is intussen geweten dat Anderlecht op de sukkel is. In de competitie zit paars-wit na negen speeldagen aan amper 6 punten. Om de zinnen wat te verzetten, speelden de Brusselaars maandag een oefenwedstrijd tegen Roeselare. En die won het met 5-1.

LEES OOK. De crisis bij RSC Anderlecht is compleet, voor de supporters is de maat vol: “Trust The Process? Je kunt niet blijven praten”

LEES OOK. De onthutsende cijfers achter de crisis bij Anderlecht: het is niet alleen die 6 op 27

Michel Vlap scoorde twee keer tegen de club uit 1B die onlangs maar net een faillissement kon vermijden. Ook Isaac Thelin, Alexandru Chipciu en Yaya Guindo deden de netten trillen.

? FRIENDLY GAME | #RSCA - KSV Roeselare 5-1

?? Goals: Vlap (2), Thelin, Chipciu & Yaya Guindo pic.twitter.com/A4yJ60c6Jf — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 30, 2019

De amper 16-jarige Guindo beleefde dus een hoogdag. De spits werd dit seizoen al doorgeschoven van de U17 en U19 naar de beloften. Hij speelt nog maar enkele jaren veldvoetbal, voordien was hij vooral actief als 'pleintjesvoetballer'. Guindo scoorde in augustus nog twee keer tegen de beloften van OHL en speelde ook al voor de Belgische U16.