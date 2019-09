Geen Kevin De Bruyne op laatste training voor Champions League-duel van Manchester City

Kevin De Bruyne heeft maandag, een dag voor het Champions League-duel van Manchester City tegen Dinamo Zagreb, niet meegetraind met de Citizens. De middenvelder, die in een uitmuntende vorm verkeerde, werd zaterdag in het Premier League-duel bij Everton (1-3) tien minuten voor tijd naar de kant gehaald.

De Britse media hadden het raden naar de afwezigheid van de Rode Duivel. City-coach Pep Guardiola had voor de training op de persconferentie nog duidelijk gemaakt dat iedereen klaar was voor het duel met de Kroaten. “Iedereen is fit. Indien er toch problemen zijn, zijn die mij niet meegedeeld”, liet de Spanjaard optekenen.

Dinamo Zagreb en Manchester City delen de koppositie in groep C van het kampioenenbal. Man City won op de openingsspeeldag met ruime 0-3 cijfers bij Shakhtar Donetsk. Dinamo Zagreb deed in eigen huis tegen Atalanta Bergamo nog beter en won met 4-0.