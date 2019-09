Donald Trump voorspelt burgeroorlog als hij afgezet wordt

Als Donald Trump afgezet wordt als Amerikaans president, zal dat een burgeroorlog veroorzaken in de Verenigde Staten. De president herhaalt de woorden van de extreemconservatieve dominee Robert Jeffress op Twitter, en beschuldigt in één adem de leider van het onderzoek naar hem van hoogverraad.

“Volksvertegenwoordiger Adam Schiff (het Democratische Congreslid dat het impeachment-onderzoek naar Trump leidt, nvdr) heeft een valse en verschikkelijke verklaring verzonnen”, aldus Trump in een van zijn vele tweets maandag. “Hij deed alsof die van mij was en alsof dat het belangrijkste element was uit mijn telefoontje met de president van Oekraïne. Hij las het luidop voor aan het Congres en het Amerikaanse volk. Het klopt niet met wat ik gezegd heb in het telefoontje. Arresteren voor hoogverraad?”

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Die voordracht van de volgens Trump verzonnen verklaring gebeurde vorige week op de hoorzitting rond het impeachment. Die procedure werd door de Democraten ingezet na een telefoontje tussen Trump en de Oekraïense president Volodomir Zelensky, waarin hij hem vroeg of die niet kon helpen om vuiligheid boven de spitten tegen gedoodverfd presidentskandidaat en gewezen vicepresident Joe Biden.

Trump herhaalde op Twitter ook nog de woorden van de extreemconservatieve dominee Robert Jeffress, die op Fox News had gezegd dat er een burgeroorlog zou uitbreken als Trump afgezet wordt.

....If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

