Het was offside, maar de VAR trok een verkeerde buitenspellijn in wedstrijd tussen AA Gent en KV Kortrijk

In de competitiewedstrijd van de negende speeldag in de Jupiler Pro League tussen AA Gent en KV Kortrijk (2-0) werd een doelpunt van Giorgi Kvilitaia terecht afgekeurd. Maar de getrokken buitenspellijn klopte niet.

In de 73ste minuut leek de wedstrijd beslist te worden door een doelpunt van de ingevallen Georgiër. Zijn goal werd echter afgefloten voor buitenspel en VAR-scheidsrechter Vandamme begon aan een check. Na een tijd besloot hij dat dit een terechte beslissing was.

De lijn die naar de tv-beelden werd gestuurd en dus in het busje werd getrokken, was evenwel verkeerd geplaatst. Aangezien de bal niet voorbij laatste verdediger Brendan Hines-Ike was, moest de buitenspellijn ook daar getrokken worden, in plaats van bij de Gentse aanvaller Roman Yaremchuk. Gelukkig stond Kvilitaia in beide gevallen buitenspel.

De fout met de lijn had dus geen invloed op het wedstrijdverloop, maar zorgwekkender is dat het niet voor het eerst dit seizoen is dat de buitenspelregel verkeerd wordt toegepast. Ook in de match tussen Waasland-Beveren en Moeskroen van vorig weekend werd er door de VAR geknoeid met buitenspel. Een doelpunt via een vrijschop van Badibanga werd daarvoor afgekeurd omdat Caufriez positiebuitenspel stond, maar eigenlijk was het gewoon een owngoal van De Medina. Dan hoeft er niet meer gekeken te worden naar buitenspel.