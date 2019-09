Club Brugge-trainer Philippe Clement voor clash met Real in de Champions League: “Geen schrik van Madrid”

Club Brugge-trainer Philippe Clement heeft tijdens zijn persconferentie één dag voor de clash in de Champions League respect getoond voor tegenstander Real Madrid. Maar hij heeft geen angst.

“Ik vrees niets”, aldus de trainer van Club Brugge. “Ik heb veel vertrouwen in deze groep. Mignolet is de enige speler die al op dit niveau heeft gespeeld. Ervaring ontbreekt dus een beetje. Mijn spelers hebben Europees al goed gespeeld, ook in Kiev. Dit is eindelijk een wedstrijd waarin we niets te verliezen hebben. Ik ga hier veel uit leren.”

In de eerste wedstrijd in deze Champions League verloor Real Madrid met 3-0 van PSG. Daar moet Clement toch iets uit opgestoken hebben.

“We kennen Madrid en hun kwaliteiten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat PSG heel efficiënt was. De eerste kans was meteen goal. Dat helpt altijd. Wij zijn een ploeg die altijd dominant wil spelen. Nu zullen we andere kwaliteiten moeten gebruiken, zoals duelkracht. Daarom dat ik zeg dat het heel leerrijk zal zijn. Maar het blijft altijd gevaarlijk. Eén actie van hen kan voor een ommekeer zorgen. Wij weten alvast wat we willen. Spijtig dat we geen training hebben om het te proberen. We hebben een duidelijk een idee hoe we het willen doen. We zullen geluk moeten hebben. En een goede doelman die een moeilijke bal pakt. Ik wil niet dat mijn spelers versagen. Dat ze er blijven in geloven.”

Foto: BELGA

Mignolet: “Een goed moment?”

Simon Mignolet is de enige speler bij Club Brugge met ervaring op dit Europese niveau. De doelman zal zijn ploegmaats dan ook wat tips meegeven.

“De ervaring van zo’n wedstrijden te spelen, missen we natuurlijk”, aldus de doelman. “Dat kan ik mijn ploegmaats wel meegeven. Ze moeten zich voorbereiden zoals ze elke week doen. Ze moeten wel weten dat ze tegen Real Madrid spelen, een ploeg met enorme individuele kwaliteiten. Daar kunnen we onze collectieve prestatie tegenoverstellen.”

Droomt hij van een stunt zeker nu Club Brugge goed bezig is en er wordt getwijfeld aan Real Madrid?

“Club is goed bezig en Real Madrid wat minder. Maar of dit een goed moment is, weet ik niet. Is er een goed moment om tegen zo’n topploeg te spelen? Dat betwijfel ik. Misschien kunnen we iets doen op de tegenaanval. Zo veel mogelijk onze eigen match spelen voor de rest.”

De laatste stunt van Club Brugge was op AC Milan waar het in 2003 met 0-1 ging winnen. Toen was de doelman, Dany Verlinden, de grote man.

“Ik zag die wedstrijd als kind. Ik denk daar ook wel eens aan. Maar het is niet mijn focus. Ik zeg ook niet dat ik droom van een prestatie zoals Verlinden toen in Milaan. Het zou een beetje haaks staan op wat ik daarnet zei. We moeten collectiviteit tonen. We moeten tonen dat we Champions League-niveau waard zijn. We komen naar hier om te winnen, anders hadden we niet moeten komen. Op verplaatsing hebben we al wat watertjes doorzwommen. Kiev en Linz waren ook niet makkelijk.”

De vragen over Eden Hazard en Thibaut Courtois van de Spaanse journalisten kregen een kordaat antwoord.

“Hazard is al een wereldster. Ik zie dat op training bij de nationale ploeg. Hij heeft gewoon wat tijd nodig om zich te settelen. Met zijn kwaliteiten en mentaliteit heeft hij alles om te slagen. Ik ben er zeker van dat dit ook bij Real Madrid zo zal zijn. Net als Courtois overigens. De laatste weken is hij uitstekend bezig. Hij is een wereldkeeper. Dat zie ik elke keer op training bij de nationale ploeg. We hebben veel respect voor elkaar.”