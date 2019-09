Controleurs vloeren tiener op tramsporen: “Puur machtsmisbruik”

Er is heel wat ophef ontstaan in Ierland door een fragment van twee tramcontroleurs die een tiener op de tramsporen gooien. De beelden werden afgelopen vrijdag gemaakt bij een tramhalte in Dublin en werden al duizenden keren bekeken en gedeeld nadat ze diezelfde dag nog op Facebook verschenen. De tiener raakte gewond en werd in het ziekenhuis opgenomen. Het is niet duidelijk wat de controleurs bezielde en wat de aanleiding voor de worstelpartij was. “Dat is puur machtsmisbruik”, aldus een getuige.

“Rotzakken”, schrijft Stefan Manahan bij de video op Facebook. “De laatste tijd zijn ze (de controleurs, nvdr.) erg gewelddadig geworden en genieten ze van hun macht.” De man maakte de beelden terwijl hij op de tram zat. Hij wil ze nu verspreiden zodat de tiener het fragment kan gebruiken om klacht in te dienen tegen de mannen.

Volgens Transdev, de vervoersmaatschappij verantwoordelijk voor trams in de Ierse hoofdstad, wordt de zaak onderzocht. “Als we alle feiten hebben, zullen we de gepaste maatregelen treffen”, klinkt het. “Tot die tijd geven we geen commentaar op wat er is gebeurd.”

