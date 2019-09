Merkel in de war tijdens gesprek met Máxima: “Welke Franz?”

Koningin Máxima en de Duitse bondskanselier Angela Merkel liepen elkaar vorige dinsdag tegen het lijf in de straten van New York. Toen de twee een praatje sloegen, was Merkel even verward wanneer Máxima meldde wat ze zoal had uitgevoerd bij de Verenigde Naties. De Duitse bondskanselier kon maar niet begrijpen over welke ‘Franz’ de koningin het had. Na enkele seconden besefte Merkel dat ze het Engelse woord ‘France’ had verward met de Duitse naam ‘Franz’. Máxima had namelijk net samengezeten met Frankrijk om vrouwenrechten te bespreken.